دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ساهم إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، في تسجيل هدفا حاسما، في مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، حقق من خلاله "المارد الأحمر" الفوز في مواجهة أقيمت على أرض استاد محمد بن زايد، مساء الاثنين، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وجاء هدف النادي الأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة 90+، بعد أن راوغ عاشور ببراعة لاعبي المنافس قبل أن يدخل منطقة الجزاء ويوجه الكرة نحو المرمى لترتطم بلاعب نادي سيراميكا كليوباترا وتدخل الشباك.

بهذا الهدف، وصل النادي الأهلي للمباراة النهائية في البطولة المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يواجه نظيره فيوتشر، الذي تجاوز منافسه بيراميدز في ركلات الترجيح بنتيجة 13/14، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

فيما يمتلك اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً برصيده 6 مساهمات تهديفية في مختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، إذ أحرز هدفاً وقدم 5 تمريرات حاسمة بعد خوضه 17 مباراة.