نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عانق كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، زميله السابق كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة، عند لقائهما معاً قبل انطلاق صافرة مباراة اتحاد جدة والنصر، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وأظهرت لقطات مصورة النجم البرتغالي ونظيره الفرنسي وهما يتعانقان ويتبادلان الحديث سويًا خلال تواجدهما في ممر استاد الأمير عبدالله الفيصـل، قبل بداية المباراة.

وسبق أن لعب رونالدو (38 عامًا) بجوار بنزيما (36 عامًا) في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني لسنوات عدّة، وحققا عددًا من الإنجازات.

في الوقت الحالي، يتصدر كريستيانو رونالدو صدارة ترتيب هدّافي دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، برصيد 18 هدفًا، فيما يمتلك كريم بنزيما 9 أهداف حتى الآن.