نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيطرت على محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، "فرحة عارمة" بهدف الفريق في مرمى نادي سيراميكا كليوباترا، حقق من خلاله "المارد الأحمر" الفوز في مباراة أقيمت على أرض استاد محمد بن زايد، الاثنين، ضمن الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري.

وكان النادي الأهلي قد سجّل هدفه الوحيد في الوقت المحتسب بدلا من الضائع 90+، وحينها احتفل محمد عبد المنعم بالهدف بشكل "جنوني"، إذ ركض مسرعاً نحو خط الملعب ودفع مدرب الفريق مارسيل كولر.

ووصل فريق "المارد الأحمر" للمباراة النهائية في البطولة التي تستضيفها العاصمة الإماراتية، أبوظبي، على أن يواجه نظيره فيوتشر، الذي تجاوز منافسه بيراميدز في ركلات الترجيح بنتيجة 13/14، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وشارك المدافع محمد عبد المنعم (24 عاماً) في 16 مباراة بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023، وساهم في حفاظ فريقه على مرماه في أكثر من مباراة.