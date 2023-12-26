نشر الثلاثاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انهار أحد المصورين المتواجدين في ملعب "سانت جيمس بارك"، الذي يحتضن مباراة بين نادي نيوكاسل يونايتد ونظيره نوتينغهام فورست، عند رصده لتحركات المدرب نونو سانتو.

قبل انطلاق صافرة البداية، كان أحد المصورين يلتقط بعض المشاهد من تواجد المدير الفني لنادي نوتينغهام فورست، نونو سانتو، في المستطيل الأخضر، ثمّ سقط أرضًا بشكل مفاجئ، ليسارع المدرب البرتغالي على مساعدة المصور بالنهوض ويطمئن عليه.

وكان نونو سانتو قد قاد فريقه إلى هزيمة صاحب الأرض والضيافة، نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف لواحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويعد هذا الفوز هو الأول من نوعه لنونو سانتو مع نادي نوتينغهام فورست، الذي تولى مهام تدريبه مؤخرًا.

وسبق للمدرب البرتغالي أن عمل في المملكة العربية السعودية، إذ أشرف على تدريب نادي اتحاد جدة بين يوليو/ تمّوز 2022 حتّى نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وحقق معه لقبي دوري "روشن" وكأس السوبر.