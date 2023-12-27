هكذا علّق حساب نادي النصر السعودي على رقم قياسي لكريستيانو رونالدو

نشر الأربعاء ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريستيانو رونالدو هدفين، قاد من خلالهما نادي النصر لهزيمة نظيره اتحاد جدة بنتيجة 2/5، في مواجهة أقيمت على أرض استاد الأمير عبدالله الفيصـل، وضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري "روشن" السعودي.

وجاء هدفا النجم البرتغالي من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 19 و68 من زمن المباراة.

بهذه الثنائية، أصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف حول العالم خلال عام 2023، برصيد 53 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند.

وأشاد فريق "العالمي" برقم كريستيانو رونالدو، إذ كتب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سيد الأرقام ومحطمها، نجم نادي النصر السعودي، الأسطورة كريستيانو رونالدو، يتسيّد هدّافي العالم لعام 2023 بتسجيل هدفه الـ53 اليوم في شباك الاتحاد، متخطياً كيليان مبايي وهاري كين وهالاند!".

كما عزز النجم البرتغالي (38 عاماً) من صدارته لسلم ترتيب هدّافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2024/2023، برصيد 19 هدفاً، ويمتلك أيضاً 9 تمريرات حاسمة.