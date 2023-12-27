دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد محمود جنش، حارس مرمى نادي فيوتشر، آلية اختيار اللاعبين للانضمام إلى صفوف منتخب مصر، قائلا إنه يستحق التواجد مع "الفراعنة" خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قد كشف عن القائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية في العام المقبل، وقد خلت القائمة من اسم جنش.

وقاد جنش فريقه إلى بلوغ نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام نسختها الحالية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تألقه في مباراة نادي فيوتشر وبيراميدز في الدور نصف النهائي.

وفي مؤتمر صحفي يسبق مواجهة فيوتشر والأهلي في المشهد الختامي من البطولة، علّق جنش على عدم دعوته للالتحاق بصفوف منتخب "الفراعنة".

قال محمود جنش: "أنا هندي مش مصري"، مُضيفًا: "أنا لا أحب أن أتكلم بشكل فردي، بل بشكل عام، بس لاعب واحد فقط من نادي فيوتشر في قائمة تضم 50 لاعبًا، رغم أن هناك دعوة للاعبين من أندية تنافس على الهبوط ومنهم من اعتزل دوليًا، بينما نادي فيوتشر يقدم أداءًا جيدًا ووصل لمراحل متقدمة في مختلف البطولات"، حسب قوله.

وتابع: "الناس الموجودة ما بتتفرج على الكرة، بل يبدو أن الرجل مش فاضي ومركز على الافتتاحات، ويذهب لأماكن كثيرة في مصر كويسة، لكن لا يأتي للملاعب، هذا ليس كلامي بل كلام ناس كثر"، حسب تعبيره.

وأكمل حارس مرمى نادي الزمالك السابق: "سبق أن قيل لي بأنني لا أملك قاعدة جماهيرية، أنا بركز دائمًا في شغلي... أتمتى أن يتم النظر على ما يقدمه النادي، هناك لاعبين يتعبون ويشرفون الكرة المصرية، فيجب أن يلقوا احترامًا، لا يجب أن أكون مادة إعلامية لأكون مع المنتخب..."، على حد قوله.

ويمتلك جنش البالغ من العمر 36 عامًا، برصيده 3 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده.

ولم يصدر أي رد إلى الآن من الاتحاد المصري لكرة القدم ومن قِبل المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا، على تصريحات حارس مرمى نادي فيوتشر.