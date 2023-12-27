هل يشعر لاعبو الأهلي المصري بـ "حالة تشبع" من الألقاب؟ مارسيل كولر يرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي المصري، إنه من الممكن أن يشعر بعض لاعبي فريقه بـ"حالة تشبع" من الألقاب، ولكن "تاريخ" النادي لا يسمح بذلك على الإطلاق.

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب في مصر والعالم العربي، ويبحث عن لقب جديد، عندما يواجه منافسه فيوتشر، الخميس المقبل، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتحدّث كولر في مؤتمر صحفي يسبق المباراة، قائلاً: "ممكن أن تحصل حالة تشبع في حالات فردية بالنادي الأهلي، وحينها يبقى الدور عليّ أنا كمدرب، يجب أن أكون قدوة لهم، أنا طول الوقت أريد أن نحقق ألقابًا، من المهم أن أكسب جميع البطولات التي ألعب بها، هذا إحساس جميل ورائع".

وتابع: "أنا أريد المزيد من الألقاب، سبق وحققت ألقابًا في أوروبا، وأعلم أهمية ذلك، هناك فارق كبير بين اللعب أو التدريب في نادٍ ينافس على تفادي الهبوط وفي النادي الأهلي الذي يرغب بالألقاب، شعور مثير أن تعانق اللقب، وأي لاعب في الأهلي يعرف ذلك جيدًا، شخصيته تكون راغبة في تحقيق البطولات بشكل دائم".

وأكمل مارسيل كولر: "قادة الفريق في الأهلي لهم دور كبير في تكوين هذه الشخصية عند اللاعبين الشبان، لذا عند وجود أي حالة تشبع، سريعاً ما نتجاوزها ويتجدد الشغف".

وأتمّ كولر: "تاريخ الأهلي مختلف، وهناك جماهير تضغط عليك دائمًا لتحقيق البطولات، تريد أن تكسب كل شيء، جمهور الأهلي لا يرحم إن خسرت أي لقب، وهذا يعد عنصرًا إيجابيًا حتى لا يكون هناك تهاون أو تراجع".