دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الإعلامي المصري، أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق تفاعلا، بتناوله خطأ ارتكبه نجله مصطفى شوبير خلال مباراة الأهلي مع نظيره مودرن فيوتشر، مساء الخميس، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.

وارتكب مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، خطأ في مباراة الفريق أمام مودرن فيوتشر، بعدما تأخر في التصرف في كرة أرسلها له مدافع الأهلي، ليتداخل معه لاعب المنافس عمر السعيد، ويضع الكرة داخل شباك الأهلي.

وقال شوبير خلال برنامج "ملعب أون تايم" عبر فضائية "أون تايم سبورتس 1"، مساء الخميس: "اللي حصل ده يا شوبير درس ليك، وكان لازم تذاكر عمر السعيد (لاعب فيوتشر)، عشان عملها قبل كدة".

وأوضح أحمد شوبير أن "الأهلي ضيع فرصة إنه يقتل المباراة في بداية الشوط الثاني بـ3 فرص مؤكدة، لكن في نفس الوقت، مصطفى شوبير أنقذ فرصة والنتيجة كانت هدفين لمثلهما كادت أن تطيع بالنادي الأهلي من البطولة".

وأردف أحمد شوبير: "زي ما بنقول أخطأ بنقول أجاد، وكل واحد بيأخذ حقه هنا ولما يكون فيه أخطاء لازم يتم توضيحها، وأنا طبيعتي لست من النوع اللي ما بيحبش يقسو أوي على اللاعبين، أو يقسو على الحراس، لكنه درس ليه إنه الجماهير بتحبك والجماهير بتثق فيك، وعارفة إن أنت حارس مرمى جيد، وحظك حلو إن الخطأ دا جاء في المباراة دي وعدى، لأن الأهلي كسب 4 أهداف مقابل هدفين".

وأردف شوبير في مقطع فيديو لتصريحاته نشره على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، مخاطبا نجله: "فيه حاجات ما فيهاش تفكير ترجع لك تشوطها مرة واحدة، فأنت تبقى دارس ومذاكر المنافس اللي قدامك عامل إزاي، الحاجات دي ما فيهاش (ريسك) خالص، حارس المرمي عامل زي الطيار ما ينفعش يكون فيه مخاطرة أو ريسك...، لكن الناس تتذكر دائما وأبدا الأخطاء، حتى لو لك رصيد، والناس مقدراك لكن لو في مباراة أخرى، ولو النتيجة غير كدة جماهير الأهلي أصلا ما بترحمش، الكلام دا لمصطفى ولأي حد يلعب وللحراس الآخرين، عشان بعد كدة لا تتكرر الأخطاء، والشاطر اللي يتعلم من أخطائه".

وتفاعل مغردون مع تصريحات أحمد شوبير وجاءت أبرز الردود كالتالي: