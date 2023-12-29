نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- برز عدد من اللاعبين العرب خلال عام 2023 الذي شارف على نهايته، ومنهم المصري محمد صلاح، والجزائري رياض محرز ، والسعودي سالم الدوسري، والمغربي ياسين بونو.

ونجح كلّ لاعب من بين هذا الرباعي في تحقيق إنجازات فردية وأخرى جماعية مع فريقه.

محمد صلاح

لم يظفر مهاجم منتخب "الفراعنة" بالألقاب مع نادي ليفربول هذا العام، لكنّه تمكّن من الحصول على جوائز فردية عديدة، ومنها جائزة لاعب العام المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم في إنجلترا، ولاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) وفي فريق "الريدز"، إضافة لدخوله قائمة أفضل 10 هدّافين في تاريخ مسابقة البريميرليغ، وتسجيله أكثر من 200 هدف مع ناديه.

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً من المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي للرجال.

رياض محرز

حقق ثلاثة ألقاب مع فريقه السابق، مانشستر سيتي الإنجليزي، وهي: الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل لصفوف نادي أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان مهاجم "محاربو الصحراء" أحد أبرز العناصر الأساسية في تشكيل المدرب بيب غوارديولا، كما يعد عنصراً فعّالاً في تشكيل نادي أهلي جدة.

سالم الدوسري

برز بقوة في مختلف المسابقات التي لعبها مع نادي الهلال السعودي، وقاده للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية في نسخته قبل الماضية، التي أقيمت في المغرب، إضافة لنهائي دوري أبطال آسيا.

وحقق المهاجم السعودي جائزة أفضل لاعب آسيوي للرجال عن عام 2022.

ياسين بونو

كان العام الجاري قد شهد الكثير من الإنجازات للمغربي صاحب الـ32 عاماً، إذ ساهم في حصول ناديه السابق، إشبيلية الإسباني، على لقب الدوري الأوروبي (اليوروباليغ) في موسم 2023/2022، إلى جانب ترشيحه لجائزة أفضل حارس حول العالم، وفوزه بجائزة أفضل حارس إفريقي.

تختلف الآراء حول اللاعب العربي الأبرز في عام 2023، فما رأيك؟