السعودية.. تفاعل مع طريقة احتفال لاعب الهلال بهدفه في شباك الفيحاء

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع طريقة احتفال علي البليهي، مدافع نادي الهلال، بهدفه في شباك نادي الفيحاء، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الملز، الجمعة، وضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وكان البليهي قد نجح بتسجيل هدف فريق "الأزرق الهلالي" الأول من تسديدة داخل منطقة الجزاء، عند الدقيقة 86، قبل أن يحتفل بطريقة مثيرة، إذ أخرج بالون من جَواربه، وقام بنفخه.

وساهم هدف المدافع البالغ من العمر 34 عاماً في فوز نادي الهلال على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، في الجولة التاسعة عشر.

ويعد هذا الهدف هو الأول لعلي البليهي في مسابقة دوري "روشن" هذا الموسم 2024/2023، كما يمتلك برصيده هدفاً آخر في مسابقة دوري أبطال آسيا.