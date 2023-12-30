دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، ضجة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأعقاب نشره مقطع فيديو لرفع صور مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك أمام مقر السفارة السعودية في أنقرة.

مقطع الفيديو نشره منصور يافاش على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: " نحن نقوم بتزيين الشارع الذي تقع فيه سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة بعلمنا وملصقات أتاتورك.. كم هو سعيد الشخص الذي يقول إنه تركي".

وتناقلته وسائل إعلام تركية معارضة تدوينة يافاش منها صحيفة زمان التي اضافت في تقريرها: "نظمت مجموعة من جماهير طرابزون سبور وقفة أمام القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في إسطنبول، ورفعوا لافتة ’تحيا الجمهورية‘ وصورة لأتاتورك".

ووفقا لـCNN TURK، جاء قرار التأجيل لأسباب تنظيمية، إذ رفضت السلطات السعودية رفع عبارات سياسية وارتداء قمصان تحمل صور لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وكان موسم الرياض قد أصدر بيانا، الجمعة، بشأن مباراة السوبر التركي، ورد فيه: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية لكرة القدم التي تقتضي تقديم الرياضة دون أي شعارات خارج نطاقها خاصة أنه تمت مناقشة ذلك مع الاتحاد التركي في إطار الاجتماعات التحضيرية للمباراة، حيث تم التأكيد على ضرورة التقيد بما تقتضيه التنظيمات الخاصة بهذه المباراة وفقاً للوائح والأنظمة الدولية.. تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".