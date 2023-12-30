دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعرض منزل جاك غريليش، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الواقع في منطقة تشيشير في إنجلترا لعملية سطو من قِبل أشخاص مجهولين، الأربعاء الماضي.

وذكر موقع "يورو سبورت" أن غريليش كان يخوض مباراة بين فريق "السيتيسينز" وإيفرتون عندما تمت سرقة منزله، وورد أن أشخاص مجهولين سرقوا مجوهرات وساعات تبلغ قيمتها حوالي مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار)، رغم وجود عائلة اللاعب في المنزل.

وكشفت شرطة تشيشير أنه لم يتم "اعتقال أي شخص حتى الآن" وأن "التحقيقات جارية" حول هذه الحادثة.

وعلّق بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، على عملية سطو منزل لاعبه، إذ قال في مؤتمر صحفي: "لحسن الحظ، لم يحدث أي خطأ، إذ كانت العائلة بالداخل، هذا ما هو عليه اليوم في العصر الحديث، مع حدوث أشياء كثيرة، لقد كانت لحظة سيئة بالنسبة له ولعائلته، ولكن لحسن الحظ، فإن من لم يتضرر هم الأشخاص الموجودون في الداخل".

وقال غوارديولا إنه "سيرى ما يشعر به غريليش"، قبل أن يقرر انضمامه لقائمة الفريق الذي سيلاقي نظيره شيفيلد يونايتد، السبت، وضمن منافسات الجولة الـ 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).