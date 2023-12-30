نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، السبت، عن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في قطر بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين.

وضمّت قائمة المنتخب السوري النهائية 26 لاعباً، وكان عمر السومة، مهاجم نادي العربي القطري، ومحمود المواس، لاعب الشرطة العراقي، أبرز اللاعبين الغائبين.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

حرّاس المرمى: إبراهيم عالمة، طه موسى، مكسيم صراف، أحمد مدنية.

خط الدفاع: أيهم أوسو، عمرو جنيات، مؤيد الخولي، خالد كردغلي، مؤيد العجان، ثائر كروما، عبد الرحمن ويس، عمرو الميداني.

خط الوسط: إبراهيم هيسار، محمود الأسود، ألمار إبراهيم، خليل إلياس، إيزاكيل العم، فهد اليوسف، كامل حميشة، محمد عثمان.

خط الهجوم: عمر خربين، عمار رمضان، محمد الحلاق، أنطونيو يعقوب، مارديك مارديكيان، بابلو صباغ.

في مؤتمر صحفي، أوضح هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، أن استبعاد السومة، الهدّاف التاريخي لمسابقة لدوري السعودي للمحترفين، وغيره من اللاعبين يعود لقرار فني، قائلاً إنه "لا يوجد أي لاعب أهم من الفريق".

ويقع المنتخب السوري في المجموعة الثانية في نهائيات بطولة القارة الصفراء، إلى جانب منتخبات أستراليا وأوزبكستان والهند.