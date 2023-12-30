بعد مزاعم عن مغادرته لنادي أهلي جدة.. هذا ما قاله روبرتو فيرمينو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد روبرتو فيرمينو، لاعب أهلي جدة السعودي، على استمراره في صفوف الفريق، بعد مزاعم صحيفة عن مغادرة المهاجم البرازيلي لأسوار النادي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعاش فيرمينو، الذي يرتبط بعقدٍ مع نادي أهلي جدة حتى عام 2026، لحظات سيئة في الآونة الأخيرة، إذ عجز عن هز الشباك في مباريات عدّة، ليغيب عن التشكيل الأساسي للفريق.

وشارك روبرتو فيرمينو في مباراة بين نادي أهلي جدة ونظيره الخليج كلاعب بديل، الجمعة، إذ دخل لأرض الملعب في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

عقب صافرة النهاية بفوز رفاق فيرمينو بهدف، قال المهاجم البرازيلي لقناة "SSC" السعودية: "طبيعي أن أستمر، لدي عقد مع الفريق، سعيد مع الفريق وأركز على البقاء، ليس من الجيد الجلوس على دكة البدلاء لكن سوف أجتهد وأقاتل من أجل العودة".

وأضاف: "بدأت الموسم بشكل جيد، لكن بعد ذلك لم أكن في الفورمة، أحتاج لدقائق من أجل العودة ولكن سأقاتل لأكون في أعلى جاهزية، أشكر الجمهور على دعمهم، وبعد فترة التوقف الدولي ستشاهد الجماهير أفضل نسخة لي".

وتابع بالقول: "يجب أن يكمل الفريق على النهج ذاته، بأن لا نخسر على أرضنا، وأن نواصل في تحقيق الانتصارات".

ويمتلك روبرتو فيرمينو 3 أهداف ومثلها كتمريرات حاسمة مع نادي أهلي جدة بمختلف مسابقات الموسم الجاري، بعد خوض 19 مباراة، معظمها كبديل.