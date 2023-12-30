روي فيتوريا يكشف قائمة منتخب مصر لكأس إفريقيا.. من أبرز الغائبين؟

نشر السبت ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، السبت، عن قائمة الفريق للمشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين.

وتواجد 27 لاعباً في القائمة، ومنهم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، ومتوسط ميدان نادي أرسنال، محمد النني، فيما غاب كلّ من محمود الونش وياسر إبراهيم وعبد الله السعيد وباسم مرسي وحسين الشحات ومحمد شريف.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

حرّاس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

خط الدفاع: علي جبر، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد هاني، عمر كمال، أحمد فتوح، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، إمام عاشور، حمدي فتحي، زيزو، مروان عطية، محمود حمادة، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، محمود كهربا.

ويقع منتخب "الفراعنة" في المجموعة الثانية في بطولة القارة السمراء، إلى جانب منتخبات: الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.