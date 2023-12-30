دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يكن تياغو سيلفا، لاعب نادي تشيلسي، راضيًا على أداء الفريق، خلال مواجهة "البلوز" لنادي لوتون تاون، على أرض ملعب الأخير، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

كان تشيلسي متقدما بثلاثية حتى الدقيقة 80، ثمّ قلص صاحب الأرض والضيافة الفارق إلى هدف وحيد، إذ سجّل هدفين في غضون 7 دقائق، وكان قريبًا من إدراك التعادل، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بفوز فريق الضيف بنتيجة 2/3.

عقب المباراة، وقف سيلفا في مكانه وبدا مصدومًا مما حدث في الدقائق الأخيرة من المباراة، ثم طلب من أحد المصورين إبعاد الكاميرا عنه.

وكتب المدافع البرازيلي (39 عامًا) عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) بعد المباراة: "اختتام العام بفوز، نراكم في عام 2024".

بهذا الفوز، وصل رفاق تياغو سيلفا للنقطة 28 في المركز العاشر على سلم ترتيب أندية البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023.