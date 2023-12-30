تأجيل مباراة نهائي كأس السوبر التركي في السعودية لهذا السبب

نشر الجمعة ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تم تأجيل مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين نادي غلطة سراي ونظيره فنربخشة، التي كان من المقرر إقامتها مساء الجمعة، على أرض ملعب "الأول بارك" في السعودية.

وفقا لـCNN TURK، جاء قرار التأجيل لأسباب تنظيمية، إذ رفضت السلطات السعودية رفع عبارات سياسية وارتداء قمصان تحمل صور لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأصدر الاتحاد التركي لكرة القدم بالتعاون مع نادي غلطة سراي ونادي فنربخشة بيانا رسميا حمل الإعلان عن تأجيل المباراة، بسبب بعض "المخالفات في التنظيم".

وأعرب الاتحاد التركي والناديان عن امتنانهم لاتحاد كرة القدم في الدولة المضيفة والمؤسسات ذات الصلة على جهودهم في تنظيم كأس السوبر.

ولم تعلق وزارة الرياضة السعودية أو الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى الآن على قرار تأجيل المباراة.

وسبق للأراضي السعودية وأن استضافت أحداث رياضية في أكثر من مناسبة، ومنها السوبر الإيطالي والسوبر الإسباني.