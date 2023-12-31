نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ النادي الأهلي المصري على طفل فلسطيني، مصاب بحروق قد شوهت وجهه على أثر الحرب في قطاع غزة، طلب زيارة الفريق ومقابلة حارس مرماه محمد الشناوي.

وخلال مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، طلب طفل فلسطيني يدعى "علي"، قد أُصيب بحروق بالغة تسببت في تشوه وجهه، السفر إلى مصر برفقة أفراد عائلته وأن يتم علاجه هناك.

كما أعرب الطفل عن أمنتيه بزيارة النادي الأهلي ومقابلة حارس المرمى محمد الشناوي وجميع أنصار الفريق.

ورد فريق "المارد الأحمر" على طلب الطفل، إذ نقل حساب النادي الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) تصريح المدير التنفيذي في الأهلي، والذي قال: "رسالة ابننا علي وصلت ومحل اهتمام كبير من مجلس إدارة الأهلي".

فيما قال محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر حسابه على منصة فيسبوك: "يا علي صوتك وصل"، مُضيفاً: "تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين يكونوا عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني، وإن شاء الله تخف، وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور النادي الأهلي، اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، واحنا دايما معاك".