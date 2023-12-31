نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب كريستيانو رونالدو هدفاً، ساهم من خلاله في فوز نادي النصر على نظيره التعاون بنتيجة 1/4، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الجولة التاسعة عشر في الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف النجم البرتغالي من كرة رأسية في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليكون أكثر لاعب حول العالم هزّ الشباك خلال عام 2023، برصيد 54 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينع هالاند.

وفي حديثه لقناة "SSC" السعودية، عقب نهاية المباراة، دعا رونالدو اللاعبين إلى الانضمام لدوري "روشن"، مشيداً بالمستوى الذي وصلت إليه المسابقة.

قال كريستيانو رونالدو: "سعيد جداً بالرقم الذي حققته، الأرقام تأتي دائماً معي وأسجل الأهداف، الأهم أن ينتصر الفريق، كانت سنة جميلة بالنسبة لي مع نادي النصر ومنتخب البرتغال".

وتابع بالقول: "ذكرتُ في الماضي أن الدوري السعودي سيكون من أفضل 5 دوريات في العالم، أما حالياً فالجميع يشاهد الدوري السعودي، وأقول للاعبين الكبار في الخارج: انضموا إلينا وشاركونا في هذا الدوري الممتع".

وأعرب النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عاماً عن شكره لزملائه اللاعبين والجماهير التي ساندته في تحقيق هذا الرقم القياسي.