أردوغان يعلق على تأجيل نهائي السوبر التركي في السعودية

دبي، الإمارات العربي المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن الرياضة التركية ينبغي أن تُذكر "بالإنجازات وليس بالسجالات"، في معرض تعليقه على تأجيل مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين ناديي غلطة سراي وفنربخشة، التي كان من المقرر إقامتها مساء الجمعة، على أرض ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية، الرياض.

حسب CNN TURK، جاء قرار التأجيل لأسباب تنظيمية، إذ رفضت السلطات السعودية رفع عبارات سياسية وارتداء قمصان تحمل صور لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول، السبت: "نتمنى أن تذكر الرياضة التركية، لا سيما كرة القدم، بالإنجازات وليس بالسجالات".

وأضاف أردوغان أن "تحويل الرياضة إلى أداة للمنافسة السياسية اليومية، مهما كان السبب، أمر خاطئ ولا يعود بالفائدة على الرياضة التركية".

وانتقد أردوغان تصريحات أحزاب المعارضة التركية على تأجيل نهائي كأس السوبر التركي، قائلا إنها "أمثلة جديدة على سياسة الاستغلال"، وذكر أن المعارضة لا تظهر للعلن في أي قضية تصب في مصلحة الوطن والشعب والديمقراطية التركية، حسب قوله.

وقال إن "الجمهورية هي قيمة مشتركة لجميع أفراد الشعب التركي، وأن مصطفى كمال أتاتورك هو مؤسس هذه الدولة". ودعا الأندية التركية إلى التحلي بـ"روح اللعب النظيف التي تمثل السلام والتضامن والتعاون في الرياضة".

كان موسم الرياض أصدر بيانا، الجمعة، قال ورد فيه: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية... دون أي شعارات خارج نطاقها... تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرًا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفًا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".