نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قاد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للنصر، فريقه إلى الظفر بالنقاط الثلاث على حساب التعاون، بعد الفوز عليه بنتيجة 1/4، في مباراة أقيمت على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر في دوري "روشن" السعودي.

بهذا الفوز، بَاتَ كاسترو أكثر مدرب حول العالم تحقيقاً للفوز خلال عام 2023، بواقع 52 انتصار، خلال إشرافه على تدريب نادي بوتافوغو البرازيلي في السابق، وفريق "العالمي" في الوقت الحالي.

وكتب حساب نادي النصر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "قائد المنظومة، من يقف خلف كل هذه المتعة، السيد لويس كاسترو، أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في العالم لعام 2023، تهانينا للمدرب الأفضل".

وقال في تدوينة أخرى: "سيـد المدربيــن، لويس كاستـرو".

فيما قال المدرب البرتغالي (62 عاماً) عن رقمه القياسي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لرقمي، أشكر الجميع، لاعبيني في بوتافوغو وهنا في النصر، لأنه بالعمل الذي قدموه جعلوني أكون أكثر مدرب ينتصر في هذه السنة".

وتابع: "أي شيء يحققه المدربون هو بمساعدة اللاعبين، أيضاً أشكر جميع الأجهزة التي تعمل معي والجماهير".