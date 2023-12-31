نشر الأحد ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق مسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر السعودي غير الربحية، على مناسبة مرور عام واحد على انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف فريق "العالمي".

وكان اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد ارتدى قميص النصر بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقد أمضى عاماً واحداً داخل أسوار النادي السعودي.

وحقق رونالدو خلال هذا العام رقماً قياسياً، إذ يعد أكثر لاعب حول العالم تسجيلاً للأهداف برصيد 54 هدفاً، متفوقاً على الإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينع هالاند.

وقال مسلّي آل معمر عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "سيُدرج يوم 30 ديسمبر 2022 في التاريخ باعتباره اليوم الذي أعاد تشكيل الرياضة على مستوى العالم، كان ذلك اليوم الذي وقع فيه النصر مع أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق".

وأضاف آل معمر: "30 ديسمبر 2023، أنهى كريستيانو رونالدو السنة التقويمية كأفضل هداف في العالم لهذا العام برصيد 54 هدفاً في 59 مباراة مع النادي والمنتخب (البرتغالي)".