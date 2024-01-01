دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي النصر على نظيره الهلال بنتيجة 83/112، في مواجهة أقيمت بصالة الوزارة في الرياض، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في الدوري السعودي لكرة السلة.

بعد فوز فريق "العالمي" على منافسه "الأزرق الهلالي" في ديربي الرياض بفارق 29 نقطة، كتب حساب النصر على منصة إكس (تويتر سابقًا): "صافرة النهاية، سلة الذهب النصراوية تسحق الهلال، بفـارق 29 نقطة، وبنتيجة 112 نقطة مقابل 83 للهلال!"، مُضيفاً: " تنويه : هذه نتيجة مباراة رسمية وليست تمرينًا".

ولاقت تدوينة النصر تفاعلاً بين المغردين، خاصة أن مواجهة الفريقين بمختلف الألعاب الرياضية تعد من أكثر المواجهات التنافسية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

داخل المستطيل الأخضر وعلى صعيد كرة القدم، التقى نادي الهلال وفريق "العالمي" في ديسمبر/ كانون الأول 2023، وحينها فاز فريق "الأرزق الهلالي" بثلاثية نظيفة، في دوري "روشن" السعودي.