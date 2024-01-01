البداية في قطر.. تعرّف إلى 5 أحداث رياضية كبيرة سيشهدها عام 2024

نشر الاثنين ، 01 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيشهد عام 2024 إقامة 5 أحداث رياضية كبيرة، أولها نهائيات كأس آسيا في العاصمة القطرية الدوحة، وختامها دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس.

وتستعد الجماهير حول العالم لمتابعة وتشجيع فرقها في بطولات عالمية وقارية على صعيد المنتخبات، المقرر إقامتها في 5 دول مختلفة.

نستعرض فيما يلي الأحداث الرياضية المرتقبة هذا العام:

كأس آسيا

كان على الصين استضافة البطولة خلال عام 2023، قبل أن تعتذر عن ذلك بسبب ظروف ناتجة عن جائحة كورونا، ليقرر اتحاد القارة الصفراء إسناد مهمة الاستضافة إلى قطر.

يشارك في البطولة 24 منتخبًا، على أن تنطلق منافساتها في 12 يناير/ كانون الثاني وتنتهي في 10 فبراير/ شباط.

يعد المنتخب الياباني الاكثر فوزًا باللقب بواقع 4 مرات، فيما كان المنتخب القطري آخر المتوجين به.

كأس إفريقيا

تحتضن ساحل العاج البطولة بحضور 24 منتخبًا، على أن تبدأ في 13 يناير/ كانون الثاني حتى 11 فبراير/ شباط.

يعتبر المنتخب المصري الأكثر تتويجًا بالبطولة بواقع 7 مرات، بينما كان المنتخب السنغالي آخر حاملي اللقب.

كأس أمم أوروبا

تستضيف ألمانيا البطولة، بمشاركة 24 منتخبًا، بين 14 يونيو/ حزيران و14 يوليو/ تموز.

ويعد منتخبا ألمانيا وإسبانيا الأكثر فوزاً باللقب، إذ حقق كل واحد منهما اللقب 3 مرات، فيما فاز المنتخب الإيطالي باللقب في النسخة الماضية.

كوبا أمريكا

تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور 16 منتخبًا، بدءً من 20 يونيو/ حزيران إلى 14 يوليو/ تموز.

يعتبر منتخبنا الأرجنتين والأوروغواي الأكثر ظفراً باللقب، إذ فاز به كل واحد منهما 15 مرة، بينما كان منتخب "التانغو" آخر المتوجين.

أولمبياد باريس

تحتضن العاصمة الفرنسية هذا الحدث للمرة الثالثة على مر التاريخ، من 26 يوليو/ تمّوز حتى 11 أغسطس/ آب.

وستكون هذه النسخة هي الدورة الـ 33 التي تنظمها اللجنة الأولمبية الدولية.