دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، انتقال لاعبه دوني فان دي بيك إلى صفوف نظيره آينتراخت فرانكفورت، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2024/2023.

وتأتي الصفقة في اليوم الأول من سوق الانتقالات الشتوية، الذي ينتهي في 1 فبراير/ شباط المقبل في إنجلترا.

وسيمثّل فان دي بيك (26 عامًا) نادي آينتراخت فرانكفورت، الواقع في المركز السادس على سلم ترتيب أندية الدوري الألماني، لقرابة 6 أشهر.

ولم يظهر متوسط الميدان الهولندي كثيرًا في تشكيل فريق "الشياطين الحمر" هذا الموسم، بل اقتصرت مشاركته على مباراتين فقط.

ولعب دوني فان دي بيك 62 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، منذ انضمامه للفريق عام 2020، سجّل خلالها هدفين فقط، كما سبق أن تمّت إعارته لنادي إيفرتون الناشط في مسابقة البريميرليغ في عام 2022.