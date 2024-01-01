المنتخب الفلسطيني يزيح الستار عن قائمته المشاركة في كأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف المنتخب الفلسطيني عن قائمته المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

واحتوت قائمة المنتخب الفلسطيني لمنافسات بطولة القارة الصفراء 26 لاعبًا ما بين لاعبين محليين ومحترفين.

وضمت القائمة: نعيم أبو عكر، رامي حمادة، براء خروب، عمرو قدورة، محمد خليل، سامر الجندي، ياسر حمد، المهدي عيسى، عميد محاجنة، مصعب البطاط، موسى فيراوي، عطاء جابر، كاميلو سالدانا، ميشيل ميلاد، محمد صالح.

إضافة إلى إسلام البطران، علاء الدين حسن، عدي خروب، محمد باسم، سامر الزبيدي، تامر صيام، محمود أبو وردة، محمود وادي، شهاب القنبر، زيد القنبر، عدي الدباغ.

ويقع المنتخب الفلسطيني في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

وسبق أن شارك المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس آسيا في نسختي 2015 و2019.