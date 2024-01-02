روبرتو فيرمينو وفابينيو يعودان إلى ملعب نادي ليفربول لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد البرازيلي روبرتو فيرمينو ومواطنه فابينيو إلى ملعب "أنفيلد"، معقل ناديهما السابق، ليفربول، لحضور مباراة "الريدز" مع نظيره نيوكاسل يونايتد، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

ونشر حساب نادي ليفربول، على منصة "إكس" لقطات مصورة من زيارة الثنائي لملعب الفريق، وعلق قائلا: "لدينا ضيف مميز اليوم، مرحبا بك في آنفيلد من جديد يا فابينيو"، وأضاف في تدوينة أخرى: "زيارة من ضيف برازيلي آخر عزيز على قلوبنا، أهلا بك يا بوبي".

وكان روبرتو فيرمينو وفابينيو قد لعبا لفريق "الريدز" لسنوات عدة، وحققا معه عدداً من الألقاب منها بريميرليغ ودوري أبطال أوروبا، قبل أن يغادران أسوار النادي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي الوقت الحالي، يرتدي فيرمينو (32 عاما) قميص نادي أهلي جدة السعودي، بينما يمثل فابينيو (30 عاما) نادي اتحاد جدة.