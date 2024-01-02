دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فقد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، خاتم زواجه، خلال احتفاله مع جماهير الفريق، بفوز "الريدز" على نيوكاسل يونايتد بأربعة أهداف لاثنين، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الاثنين.

وأظهرت لقطات مصورة كلوب وهو يهنئ لاعبيه ثم احتفل مع أنصار نادي ليفربول، قبل أن يدرك أنه فقد خاتم زواجه، وبدأ بالبحث عنه في أرضية ملعب "أنفيلد".

وأنقذ أحد المصورين الموقف، إذ قام بإخبار يورغن كلوب عن مكان الخاتم، لينتاب المدرب الألماني فرحة كبيرة، فقد قام بتقبيل الخاتم وارتداه مجدداً.

ويحتل فريق "الريدز"، تحت إشراف كلوب، صدارة سلم ترتيب أندية البريميرليغ هذا الموسم 2024/2023، برصيد 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أستون فيلا.