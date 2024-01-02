هكذا احتفل محمد صلاح بأول أهدافه في 2024.. وليفربول يعلق وسط تفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي فريق ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، صورة له، وهو يحتفي بأول أهدافه في 2024، خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما أثار تفاعلا.

واحتفى محمد صلاح بأول هدفين سجلهما في العام الجديد، الاثنين، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، وعلق عليها قائلا: "عام سعيد جديد".

وظهر محمد صلاح في الصورة وهو يجلس على سور حديدي أمام الجماهير في ملعب المباراة.

وأعاد حساب نادي ليفربول نشر صورة محمد صلاح. كما علق النادي على هدفه بقوله: "عام جديد، نفس مو الرائع هكذا سجل محمد صلاح هدفه رقم 150 معنا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وتفاعل مغردون مع صورة النجم المصري وجاءت أبرز الردود كالتالي:

ونجح فريق "الريدز" في تحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد، مساء الاثنين، بأربعة أهدف مقابل هدفين، في إطار منافسات بطولة "البريميرليغ".