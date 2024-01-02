دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن قائمة "الأخضر" النهائية المشاركة في كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في قطر بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

وضمّت قائمة المدرب الإيطالي 26 لاعباً، وشهدت غياب كل من سلطان الغنام ومحمد البريك وسلمان الفرج، إضافة لحارس المرمى محمد العويس الذي يغيب عن الملاعب بداعي الإصابة.

وجاءت القائمة على الشكل الآتي:

حراس المرمى: نواف العقيدي، أحمد الكسار، راغد نجار.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي لاجامي، حسان التمبكتي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري، مختار علي، عبدالإله المالكي، فواز الصقور، عيد المولد.

خط الوسط: فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فهد المولد، فراس البريكان، عبدالله رديف، صالح الشهري، أيمن يحيى.

ويقع منتخب "الأخضر"، الذي سبق وأن حقق اللقب القاري 3 مرات، في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات سلطنة عُمان وتايلاند وقرغيزستان.