بقيادة أكرم عفيف والمعز علي.. منتخب قطر يعلن قائمته النهائية لكأس آسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، عن قائمة المنتخب الوطني النهائية المشاركة في كأس آسيا 2023، المقرر إقامتها في الدوحة بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام.

وضمّت قائمة منتخب "العنابي" 26 لاعباً، بحضور المعز علي، هدّاف البطولة في نسختها الماضية برصيد 9 أهداف، وأكرم عفيف، أفضل صانع ألعاب بـ 10 أسيست.

وجاءت القائمة على الشكل التالي:

حرّاس المرمى: سعد الشيب، مشعل برشم، صلاح زكريا.

خط الدفاع: لوكاس ميندز، همام الأمين، بسام الراوي، بوعلام خوخي، بيدرو ميغيل، طارق سلمان، المهدي علي، سلطان البريك.

خط الوسط: جاسم جابر، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، خالد محمد، محمد وعد، مصطفى مشعل، أحمد الجانحي، عبدالعزيز حاتم، علي أسد.

خط الهجوم: أحمد علاء، أكرم عفيف، يوسف عبدالرزاق، إسماعيل محمد، خالد منير، المعز علي.

ويقع حامل لقب بطولة القارة الصفراء في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الصين ولبنان وطاجكستان.