قبل أيام من انطلاقها.. أبرز الحقائق والأرقام عن كأس آسيا

نشر الأربعاء ، 03 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقام نهائيات بطولة كأس آسيا في نسختها الثامنة عشر في العاصمة القطرية الدوحة، بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024، بمشاركة 24 منتخبًا.

وقبل أيام من انطلاق بطولة القارة الصفراء، نستعرض فيما يلي أبرز الحقائق والأرقام عنها:

الأكثر تتويجًا بالبطولة

يعد المنتخب الياباني الأكثر فوزاً باللقب، بواقع 4 مرات، خلال أعوام: 1992 و2000 و2004 و2011.

فيما يعتبر منتخبا السعودية وإيران ثاني أكثر المنتخبات ظفرًا باللقب، إذ حققه كل واحد منهما 3 مرات.

أول منتخب فاز باللقب

كان المنتخب الكوري الجنوبي أول فريق يحقق اللقب القاري، وذلك في نسخة 1956، التي استضافتها هونغ كونغ.

آخر منتخب فاز باللقب

يحمل المنتخب القطري لقب البطولة، إذ ناله في النسخة الماضية 2019، التي احتضنتها الإمارات.

اللاعب الأكثر فوزًا باللقب

يعتبر الإيراني برويز قليج خاني أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولة، إذ نال اللقب مع منتخب بلاده 3 مرات، وخلال أعوام 1668 و1972 و1976.

اللاعب الأكثر ظهورًا في البطولة

كان الأوزبكي إيغناتي نستروف قد شارك في البطولة في 5 نسخ متتالية، خلال أعوام 2004 و2007 و2011 و2015 و2019.

الهدّاف التاريخي

يحتل الإيراني علي دائي صدارة ترتيب هدّافي البطولة على مر تاريخها، برصيد 14 هدفًا، ثم يقع الكوري الجنوبي لي دونغ كوك في المركز الثاني بـ 10 أهداف.

الأكثر تسجلاً للأهداف خلال نسخة واحدة

يعد اللاعب القطري المعز علي أكثر من هزّ الشباك في نسخة واحدة، وذلك عام 2019، إذ أحرز 9 أهداف.

الأكثر صناعة للأهداف خلال نسخة واحدة

يعتبر القطري أكرم عفيف أكثر من قدّم تمريرات حاسمة في نسخة واحدة، إذ كان لديه 10 أسيست، وذلك عام 2019.

أسرع هدف في البطولة

سجّل اللاعب الإماراتي علي مبخوت هدفًا في شباك منتخب البحرين، بعد مرور 14 ثانية على صافرة البداية، خلال عام 2015.

وستكون النسخة المقبلة من بطولة كأس آسيا مختلفة عن السابق، إذ ستشهد تواجد حكام سيدات للمرة الأولى، إضافة إلى استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في جميع الأدوار.