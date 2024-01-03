دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن محاولة استخدام تقنية جديدة خلال مباريات كأس موسم الرياض، المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "كاميرا الجسم مع الصوت بنحاول نستخدمها في كاس موسم الرياض متردد احطها للبليهي".

وكانت ملاعب كرة القدم في السنوات الأخيرة قد شهدت استخدام هذه التقنية، من خلال وضع كاميرا خاصة على جسم أحد اللاعبين أو الحكام، لزيادة الإثارة وتقريب المشاهدين من أجواء المباراة.

ويشارك في كأس موسم الرياض كلّ من أندية الهلال والنصر السعوديين وإنتر ميامي الأمريكي، على أن تكون انطلاق مباريات البطولة في 29 من الشهر الأول هذا العام، على أرض ملعب "المملكة أرينا".

ويستعد علي البليهي، مدافع فريق "الأزرق الهلالي"، للمشاركة في البطولة، ويعد من أكثر اللاعبين الذين تصدروا مشهد كرة القدم السعودية في المرحلة الماضية.