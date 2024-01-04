نشر الخميس ، 04 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد منتخبات مصر والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا لتمثيل الكرة العربية في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في ساحل العاج، بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام.

وقبل انطلاق النسخة المقبلة من بطولة القارة السمراء، نستعرض فيما يلي أبرز أرقام المنتخبات العربية المشاركة:

مصر

يقع منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

سبق لمنتخب "الفراعنة" أن شارك في البطولة 25 مرة، لعب خلالها 107 مبارايات، حقق الفوز في 60 مقابل 27 هزيمة، والتعادل في 20، وسجّل 168 هدفاً.

ويعتبر أكثر منتخب تتويجاً بالبطولة بواقع 7 مرات، إذ حققها خلال نسخ 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010، فيما احتل مركز الوصافة 3 مرات، في نسخ 1962 و2017 و2021.

تونس

حلّ منتخب تونس في المجموعة الخامسة، بجانب منتخبات مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ظهر منتخب "نسور قرطاج" في البطولة 20 مرة، خاض خلالها 80 مباراة، حقق الانتصار في 25 مقابل 26 هزيمة، والتعادل في 29، وأحرز 99 هدفاً.

وفاز باللقب مرة واحدة، خلال عام 2004، واحتل المركز الثاني مرتين، في عامي 1965 و1996.

الجزائر

يقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة، بجانب منتخبات موريتانيا وبوركينا فاسو وأنغولا.

شارك "محاربو الصحراء" في البطولة 19 مرة، لعبوا خلالها 77 مباراة، فازوا في 28 مقابل 27 هزيمة، وحققوا التعادل في 22، وهزّوا الشباك 94 مرة.

وظفروا اللاعبون باللقب مرتين، في عامي 1990 و2019، بينما احتلوا مركز الوصافة مرة واحدة في عام 1980.

المغرب

حلّ منتخب المغرب في المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

ظهر "أسود الأطلس" في البطولة 18 مرة، خاضوا 70 مباراة، فازوا في 27 مقابل 19 هزيمة، وحققوا التعادل في 24، وقد نالوا اللقب مرة واحدة في عام 1976، واحتلوا مركز الوصافة خلال عام 2004.

موريتانيا

يقع في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الجزائر وبوركينا فاسو وأنغولا.

شارك "المرابطون" في البطولة مرتين فقط، لعبوا خلالها 6 مباريات، لم يتذوقوا طعم الفوز ولكنهم خسروا 4 مرات، وحققوا التعادل في مباراتين، وهزّوا الشباك مرة واحدة ، ولم يبلغوا الدور الثاني.