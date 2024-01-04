(CNN) -- حُكم على اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، الذي يلعب لنادي نيس الفرنسي، بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 45 ألف يورو (49 ألف دولار)، بعد إعادة نشره لفيديو على منصات التواصل الاجتماعي، بشأن الحرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان، الأربعاء، حصلت عليه شبكة CNN: "أُدين يوسف عطال، وحُكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 45 ألف يورو".

وقالت محكمة في مدينة نيس إن إعادة النشر "تثير الكراهية على أساس الدين"، بحسب وكالة رويترز.

وسيتعين على اللاعب، البالغ من العمر 27 عاماً، أيضاً دفع تكاليف نشر تفاصيل الإدانة، التي ستُنشر في صحيفتي "نيس ماتان" و"لوموند" الفرنسيتين، وفقاً للمحكمة.

وفي اليوم التالي لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر /تشرين الأول 2023، أعاد عطال نشر مقطع فيديو مدته 35 ثانية، لواعظ فلسطيني، دعا الله إلى إرسال "يوم أسود على اليهود"، حسبما ذكرت صحيفة "نيس ماتان" الفرنسية، وفقاً لوكالة رويترز.

واعتذر يوسف عطال لاحقاً عن المنشور المحذوف، بحسب وكالة رويترز، قائلاً على منصة إنستغرام في ذلك الوقت: "أدرك أن منشوري صدم الكثير من الناس، وهذا لم يكن في نيتي، وأنا أعتذر".

وتواصلت شبكة CNN للحصول على تعليق من المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، والذي ذكرت صحيفة "لوموند" أنه قدم شكوى ضد اللاعب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما تواصلت مع نادي نيس للتعليق على عقوبة لاعبه.

وسبق وأن قام النادي، الذي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، بإيقاف عطال بسبب إعادة نشره للفيديو.

ويُشار إلى أن يوسف عطال (27 عاماً) يتواجد ضمن قائمة منتخب بلاده المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية هذا العام.