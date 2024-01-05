دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يبحث منتخب مصر عن العودة لمنصة التتويج، عندما يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية هذا العام، المقرر إقامتها في ساحل العاج بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

ويعتبر منتخب "الفراعنة" الأكثر فوزاً بلقب بطولة القارة السمراء، بواقع 7 مرات، آخرها عام 2010.

وتحدّث رياضيون مصريون لـCNN بالعربية عن حظوظ منتخب بلادهم في البطولة، وهو الذي يقع في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.

وقال اللاعب السابق محمد فضل: "الفريق في أفضل حالاته، لديه مجموعة من اللاعبين الجيدين، دائماً هو المرشح الأول للفوز بالبطولة، طموح الشعب المصري تحقيق اللقب بناءً على ما حدث في السنوات الماضية وما تحققه الأندية، وتحديداً النادي الأهلي في البطولات الخارجية".

وأشار فضل إلى أن روي فيتوريا مدرب "مقنع وعقلاني جداً"، مؤكداً على أهمية وجود النجم محمد صلاح بجانب لاعبين في جاهزية فنية وذهنية.

ويرى محمد فضل أن منتخبات المغرب وساحل العاج والسنغال، والجزائر بنسبة أقل، ستنافس منتخب "الفراعنة" بقوة على الفوز باللقب القاري، كما توقع تألق كلّ من صلاح وزميله محمد عبدالمنعم في البطولة.

فيما قال اللاعب السابق رضا عبدالعال: "الفريق داخل على بطولة كبيرة، وحينها سنحكم على الأداء، جميع المنتخبات أصبحت في مستوى مختلف وتطورت كثيراً، ولكن أعتقد أن منتخب غانا سيكون المنافس الأصعب على الفريق في دور المجموعات".

وتوقع عبدالعال وصول منتخب بلاده للمشهد الختامي في البطولة، والفوز باللقب للمرة الثامنة على مر تاريخه.

ويعتقد رضا عبدالعال أن محمد صلاح وتريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومحمد الشناوي سيتألقون في البطولة.

بينما قال اللاعب شوقي السعيد: "هناك فرق بين منتخب مصر في البطولات المجمعة وفي منافسات التصفيات، ففي الأولى يكون الطموح والتركيز في أعلى مستوياته، رغم قوة المنافسين".

ولفت السعيد إلى أن فيتوريا مدرب ذو "شخصية قوية"، لكنه يرى أن البرتغالي أخطأ بعدم استدعاء حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، قائلاً: "هو لاعب جيد وبرز في الآونة الأخيرة".

وشدد شوقي السعيد على أهمية أن يكون محمد صلاح في أعلى جاهزية، قائلاً: "عندما يكون في مستواه، فإن منتخب مصر يكون فريقاً قوياً جداً".

وتوقع السعيد تألق كل من صلاح ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمد عبدالمنعم وعز الدين أوناحي وفيكتور أوسيمين.