دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انفعل أنجي بوستيكوغلو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، غضباً على أحد الصحفيين خلال مؤتمره الصحفي، بعد صافرة نهاية مباراة الفريق مع نظيره بيرنلي.

وكان بوستيكوغلو قد قاد فريق "السبيرز" للفوز على ضيفه بيرنلي بهدف دون مقابل، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024/2023.

عقب المباراة، سُئل المدرب الأسترالي عن لاعب فريقه، إريك دير، والذي تم استبعاده من قائمة النادي في هذه المواجهة، بالتزامن مع ارتباط اسمه بالانتقال لنادي بايرن ميونخ الألماني.

قال أنجي بوستيكوغلو لشبكة "ITV Sport" البريطانية: "إريك دير، أصيب، لقد أصيب خلال التدريبات أمس"، مُضيفاً: "لا أعرف شئياً عن أنباء انتقاله لنادي بايرن ميونخ، لقد أصيب ولذا لم يتم اختياره".

وكرر أحد الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي السؤال ذاته على مدرب نادي توتنهام هوتسبير، ليجيب الأخير، قائلاً: "لقد أصيب وشعر بالألم في التدريب ولم يتمكن من المشاركة، شائعة انتقاله هي قضية منفصلة، ​​لكن لا تشكك في نزاهتي، عندما أقول إنه مصاب، فهو مصاب، اسأله، قد أصيب ولا علاقة لإصابته بأي شيء آخر".

وتابع بالقول: "ليس لدي أي فكرة عن الشائعات، ولكن عندما تسألني ما إذا كان مصاباً، فهو مصاب، أنا لم أختلق ذلك، إذا لم يكن مصاباً، فسأقول إنه لم يتم اختياره، من السهل بالنسبة لي أن أقول ذلك".

ويبلغ إريك دير من العمر 29 عاماً، وينشط في خط الوسط في صفوف فريق "السبيرز" ومنتخب إنجلترا.