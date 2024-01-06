دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- زار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت، تدريبات منتخب "الفراعنة"، الّتي تقام على أرض استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأظهرت لقطات مصورة لقاء الرئيس المصري بلاعبي منتخب بلاده، وحديثه معهم، إلى جانب اتخاذ صور تذكارية.

كما تبيّن تقديم قميص الفريق من اللاعب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، إلى عبد الفتاح السيسي.

وطالب الرئيس المصري اللاعبين "ببذل أقصى الجهد" لإسعاد الجماهير المصرية، خلال مشاركتهم في بطولة القارة السمراء المقرر إقامتها في ساحل العاج، بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

قال السيسي للاعبين: "المسؤولية هي أن نكون مع بعضنا، النجاح لا يأتي من الموهبة فقط...المنتخب المصري نعمة كبيرة لنا في مصر، كرة القدم لها جماهيرية كبيرة حول العالم، مصر تستحق اللقب وبأكبر عدد، أتمنى لكم كل التوفيق".

ويقع منتخب "الفراعنة"، الذي يعد الفريق الأكثر فوزاً باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.