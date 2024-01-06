هكذا مازح السيسي محمود كهربا خلال زيارته لتدريبات منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، خلال زيارة الأول لتدريبات منتخب "الفراعنة"، التي أقيمت على أرض استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وأظهر مقطع فيديو السيسي وهو يصافح لاعبي منتخب بلاده، وعند مقابلته لمحمود كهربا، قال مازحًا: "أنا حاسس بالكهرباء"، ليُثير هذا الفيديو تفاعلاً بين المغردين على منصة إكس (تويتر سابقًا).

وطالب الرئيس المصري اللاعبين "ببذل أقصى الجهد" لإسعاد الجماهير المصرية، خلال مشاركتهم في بطولة القارة السمراء المقرر إقامتها في ساحل العاج، بين يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

وقال السيسي للاعبين: "المسؤولية هي أن نكون مع بعضنا، النجاح لا يأتي من الموهبة فقط... المنتخب المصري نعمة كبيرة لنا في مصر، كرة القدم لها جماهيرية كبيرة حول العالم، مصر تستحق اللقب وأكبر عدد من الألقاب، أتمنى لكم كل التوفيق".

ويقع منتخب "الفراعنة"، الذي يعد الفريق الأكثر فوزًا باللقب القاري بواقع 7 مرات، في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.