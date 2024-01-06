وسط حالة من التفاعل.. مظهر جديد لمحمد صلاح في تدريبات منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) مع مظهر جديد لمحمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً في تحضيرات منتخب "الفراعنة"، أمس الجمعة، استعداداً لمواجهة ودّية مع منتخب تنزانيا، في إطار الإعداد لنهائيات كأس أمم إفريقيا في ساحل العاج.

وظهر صلاح بقصة شعر جديدة، خلافاً لما ظهر عليه في السابق، إذ كان يُعرف بشعره الغزير الملتوي، إلا أن التسريحة الأخيرة جذبت انتباه بعض محبيه.

ويستعد محمد صلاح ورفاقه للمشاركة في بطولة القارة السمراء المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024، ويقعون في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الرأس الأخضر وغانا وموزمبيق.