دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يغيب مرتضى بن وناس، لاعب نادي قاسم باشا التركي ومنتخب تونس، عن قائمة "نسور قرطاج"، المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024، في ساحل العاج.

وسبق وأن قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إن اللاعب مرتضى بن وناس قد اعتذر عن الالتحاق بصفوف منتخب بلاده لـ "أسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا"، إذ تعاني من سوء حالتها الصحية.

أمس الجمعة، شارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في مباراة بين فريقه قاسم باشا ونظيره بشكتاش، قد انتهت بفوز الأول بنتيجة 1/3، ضمن منافسات الدوري التركي، لتثير مشاركته غضب بعض الجماهير واتحاد اللعبة الشعبية الأولى في تونس.

وقال الاتحاد التونسي إن مشاركة اللاعب مرتضى بن وناس في مباراة لفريقه "غير مقبولة"، إذ أصدر بياناً رسمياً، جاء فيه: "أولاً، يعبّر الاتحاد عن سعادته بتجاوز ابنة مرتضى بن ونّاس المرحلة الحرجة، ويرجو لها مزيد الصحة والسلامة".

وأضاف: "ثانياً، تقدم اللاعب بتقرير أولي شفاهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني والطبي للمنتخب، وأصرّ على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة".

وتابع الاتحاد التونسي: "ثالثاً، اتخذ الإطار الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن ونّاس، وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ولذا يعتبر الاتحاد مشاركة اللاعب مع ناديه مساء الجمعة غير مقبولة، وسيقوم الاتحاد بإتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه".

فيما أكد اللاعب مرتضى بن وناس على أنه لم يتعمد التخلف عن الالتحاق بالفريق، عبر خاصية "ستوري" على حسابه في منصة إنستغرام، رافضاً بعض الاتهامات الموجّهة إلية حول عدم رغبته بتمثيل منتخب بلاده.