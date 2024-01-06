دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد المنتخب الفلسطيني للمشاركة للمرة الثالثة في نهائيات كأس آسيا، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.

ويقع المنتخب الفلسطيني، الذي لم يسبق له الفوز في أي مباراة خلال بطولة القارة الصفراء، في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران والإمارات وهونغ كونغ.

وتحدث أحمد الحسن، المدير الفني السابق للمنتخب الفلسطيني، لـ CNN بالعربية، عن حظوظ منتخب بلاده في البطولة، مُشيرًا إلى أهمية تحقيق الفريق لنتائج إيجابية في ظل الأوضاع التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

قال الحسن: "بسبب الظروف الصعبة والأليمة التي يمر بها شعبنا فإن سقف التوقعات للفريق محدود نوعًا ما، لكن أتمنى أن يقدم الفريق عروضًا جيدة لإسعاد الشعب الفلسطيني، ومن المؤكد أن اللاعبين يطمحون في بلوغ الدور الثاني".

وعن المنافسين، قال أحمد الحسن: "المنتخب الإيراني مرشح بقوة لنيل اللقب، لذا سيكون منافسًا صعبًا جدًا، ثم منتخب الإمارات الذي لديه تاريخ كبير في هذه البطولة، بينما منتخب هونغ كونغ أعتقد أنه أقل فنيًا، وأتوقع أن يتذيل جدول ترتيب المجموعة".

وتوقع أحمد الحسن تألق الفلسطيني عدي الدباغ في البطولة، إلى جانب الأردني موسى التعمري والقطري المعز علي.

ورشح مدرب منتخب فلسطين السابق كل من اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا والسعودية لنيل اللقب القاري، كما يرى أن العراق وقطر وأوزبكستان قد يدخلون على خط المنافسة على اللقب، موضّحًا أن هذه النسخة من البطولة ستكون "قوية للغاية وستشهد صراع كبير بين الفرق".

فيما قال الإعلامي الفلسطيني محمد ترتير لـ CNN بالعربية: "الفريق يمر في ظروف صعبة جدًا نتيجة الأوضاع السياسية الحالية، واللاعبون في وضع نفسي صعب، لكن رغم ذلك يوجد إصرار كبير عند اللاعبين لتقديم مستوى يليق باسم الكرة الفلسطينية في المحفل القاري، والأحداث ستشكل حافز لديهم لتقديم الأفضل".

وتابع: "توقف النشاط الكروي في الأراضي الفلسطينية لاشك أنه أثر على المنتخب الوطني، الجهاز الفني حاول التغلب على هذه المشكلة من خلال إقامة معسكرات تدريبية في الجزائر والسعودية قبل الوصول إلى الدوحة".

ولفت ترتير إلى أن مدرب الفريق، مكرم ديوب، يعرف "تفاصيل الكرة الفلسطينية جيدًا، ويتمتع بخبرة واسعة مع الفريق، إذ كان حاضرًا في المشاركتين القاريتين السابقتين في أستراليا والامارات وهذا الأمر سيساعده في الدوحة، ويعرف طبيعة اللاعب الفلسطيني".

وأكد الإعلامي محمد ترتير أن المنتخب الفلسطيني "يمتلك حظوظًا وافرة من أجل التأهل للدور الثاني، وسيقاتل بكلّ قوة لرسم البسمة على شفاه الشعب الفلسطيني، ولو بشكل بسيط في ظل الوضع الراهن".

وتوقع ترتير تألق كل من الفلسطيني عدي الدباغ ومواطنه زيد قنبر والسعودي سالم الدوسري في البطولة.