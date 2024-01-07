نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطفت لقطة مصورة بين جود بيلينغهام، لاعب نادي ريال مدريد، وأحد الأطفال من حاملي الكرات الأنظار، خلال مواجهة "الميرنغي" لمنافسه أراندينا، على أرض ملعب الأخير، السبت، وضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

وأظهرت اللقطة بيلينغهام وهو يجلس على مقاعد البدلاء، ثمّ لاحظ أن طفل من حاملي الكرات يشعر بالبرد الشديد، قبل أن يذهب إليه ويمنحه بطانية خاصة به، لينال هذا الفعل استحسان وتصفيق الحضور.

وشوهد الطفل وهو يلتقط صورة مع جود بيلينغهام بعد صافرة نهاية المباراة، بفوز نادي ريال مدريد بثلاثة أهداف لواحد على مضيفه أراندينا.

ولم يشارك متوسط الميدان الإنجليزي (20 عاماً) في هذه المباراة، لكنه يمتلك برصيده 17 هدفاً و 5 تمريرات حاسمة خلال ظهوره في 22 مباراة بقميص "الميرنغي" بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2024/2023.