نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عاد اللاعب كيفين دي بروين إلى صفوف نادي مانشستر سيتي، إذ شارك في مواجهة الفريق أمام نظيره هدرسفيلد تاون، التي أقيمت على أرض استاد الاتحاد، الأحد، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأتي عودة متوسط الميدان البلجيكي للملاعب بعد أن غاب عنها بداعي الإصابة، وتحديدًا منذ أغسطس/ آب 2023.

ودخل دي بروين أرض الملعب عند الدقيقة 57 من زمن المباراة، بدلاً عن زميله جوليان ألفاريز، وصفقت الجماهير المتواجدة في المدرجات ورددت هُتافات خاصة للاعب عند دخوله.

وصنع كيفين دي بروين هدفًا، ليساعد في فوز فريق "السيتيسينز" على مضيفه هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد.

وأشاد مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقًا) بمستوى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، في ظهوره الأول بعد غياب لقرابة 149 يومًا.

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