"تحف معمارية".. 9 ملاعب تستعد لاستضافة منافسات كأس آسيا في قطر

نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس آسيا على أراضيها، بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024، وذلك للمرة الثالثة على مر تاريخها، بعد أن احتضنت منافسات البطولة في عامي 1988 و2011.

وكان من المقرر أن تقام بطولة القارة الصفراء بنسختها المقبلة في الصين، إلا أن الأخيرة اعتذرت عن ذلك لظروف ناتجة عن جائحة كورونا، قبل أن يسند الاتحاد الآسيوي مهام الاستضافة إلى العاصمة القطرية الدوحة، التي احتضنت مونديال 2022.

ونستعرض فيما يلي الملاعب التي ستقام عليها مباريات نهائيات كأس آسيا، وفقاً لموقع الاتحاد الآسيوي:

استاد لوسيل

يقع في الدوحة، وتبلغ سعته 88,000 متفرج، ستلعب عليه المباراة الافتتاحية من البطولة وكذلك المباراة النهائية.

سيكون من أكبر الملاعب التي استضافت مباريات البطولة، إلى جانب استاد آزادي في طهران الإيرانية واستاد غيلورا بونغ كارنو في جاكرتا الإندونيسية.

استاد خليفة الدولي

مكانه: الريان، ويتسع 45,857 متفرج، سيحتضن 5 مباريات في دور المجموعات، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الـ16.

سبق وأن أقيم عليه نهائي البطولة، عام 2011.

استاد عبد الله بن خليفة

يقع في الدوحة، وتبلغ سعته 10,000 متفرج، ستلعب عليه 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ 16.

يعد هذا الاستاد هو موطن نادي الدحيل، سبق وأن استضاف نهائي كأس الخليج العربي في نسختها الرابعة والعشرين.

استاد البيت

مكانه: الخور، ويتسع 68,895 متفرج، ستقام عليه مباراتان في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16 ومباراة في الدور ربع النهائي.

هذا الاستاد عبارة عن هيكل للخيمة العربية.

استاد أحمد بن علي

يقع في الريان، وتبلغ سعته 45,032 متفرج، ستلعب عليه 4 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ 16، وكذلك مباراة في الدور ربع النهائي ومباراة في الدور نصف النهائي.

وقد تم افتتاحه في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

استاد الثمامة

مكانه: الدوحة، ويتسع 44,400 متفرج، ستقام عليه 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ 16 ومباراة في الدور نصف النهائي.

استاد جاسم بن حمد

يقع في الدوحة، وتبلغ سعته 15,000 متفرج، ستعلب عليه 6 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ 16.

وسبق وأن استضاف هذا الاستاد، وهو معقل نادي السد، مباريات البطولة، عام 2011.

استاد الجنوب

مكانه: الوكرة، ويتسع 44,325 متفرج، ستقام عليه 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ16 مباراة في الدور ربع النهائي.

قد تم افتتاحه في 16 مايو/ أيار من عام 2019.

استاد المدينة التعليمية

يقع في الريان، وتبلغ سعته 44,667 متفرج، ستلعب عليه 4 مباريات في دور المجموعات، ومباراة في دور الـ 16 مباراة في الدور ربع النهائي.