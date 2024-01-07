نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستعد منتخب الإمارات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة، بين شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط هذا العام، وذلك للمرة الحادية عشرة على مر تاريخه.

ويقع منتخب "الأبيض"، الذي حقق الفوز في 15 مباراة خلال منافسات بطولة القارة الصفراء، في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران وهونغ كونغ وفلسطين.

وتحدّث رياضيون إماراتيون لـCNN بالعربية عن حظوظ منتخب بلادهم في البطولة بنسختها المقبلة.

وقال اللاعب السابق سالم جوهر: "المدرب البرتغالي باولو بينتو تولى مهامه التدريبية مؤخراً، وفي المباريات الودّية التي خاضها وجدنا تحسنا ملحوظا على مستوى منتخبنا، مما دفع الشارع الرياضي إلى التفاؤل".

وعن المنافسين، قال: "مجموعتنا قوية، إيران منتخب مرشح لنيل اللقب، وهونغ كونغ منتخب متطور وليس سهلاً، وأيضاً المنتخب الفلسطيني سيقاتل من أجل إسعاد شعبه في ظل الظروف الراهنة، لذا لا يوجد منافس ضعيف".

وأشار سالم جوهر إلى أن منتخب الإمارات لديه "الفرصة في احتلال المركز الأول أو الثاني في مجموعته".

وتوقع تألق اللاعب الإماراتي علي مبخوت ومواطنه علي صالح في البطولة.

فيما قال اللاعب السابق عبدالرحمن الحداد: "أداء منتخبنا جيد في الآونة الأخيرة، حققنا الفوز في المباريات الودية الماضية، وهذا يدل على أن الفريق يسير بالطريق الصحيح".

وتابع: "منتخب إيران الفريق الأقوى في المجموعة، وذلك لأنه يضم لاعبين مميزين لديهم الخبرة في البطولات، بينما منتخب هونغ كونغ هو الفريق الأضعف، لكنه يتميز بالسرعة والطموح، أما المنتخب الفلسطيني يلعب بإمكانياته، ويمتلك الروح والحماس والخبرة كذلك".

ويرى الحداد أن منتخبات اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية هي المرشحة لنيل اللقب القاري، وتوقع تألق الإماراتي علي مبخوت، والقطري أكرم عفيف، والسعودي سالم الدوسري في البطولة.

ومن جانبه، قال المدرب جمال الحساني: "أداء الفريق رائع جداً، المدرب قام بدمج لاعبين شباب مع لاعبين خبرة ليصبح منتخبنا أكثر توازناً وحيوية"، مؤكداً على أن الحظوظ "كبيرة".

ولفت الحساني إلى أن اتحاد كرة القدم الإماراتي وفر للمدرب بينتو "كلّ ما يحتاجه، من معسكرات تحضيرية ومباريات ودّية"، من أجل "المنافسة" في البطولة.

ويعتقد جمال الحساني أن منتخبي اليابان وكوريا الجنوبية مرشحان للفوز باللقب، فيما يتوقع تألق الإماراتي علي مبخوت، والسعودي سالم الدوسري، والكوري سون هيونغ مين، والياباني كوبو في البطولة.