دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، على مزاعم صحيفة، حول رغبة جوردان هندرسون، لاعب نادي الاتفاق، بمغادرة الدوري السعودي للمحترفين والعودة للدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وزعمت تقارير مؤخراً بأن متوسط الميدان البالغ من العمر 33 عاماً يفضّل الرحيل عن النادي السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوية بسبب "عدم تأقلمه"، والعودة للبريميرليغ مجدداً.

وسُئل كلوب عن إمكانية عودة هندرسون إلى صفوف فريق "الريدز"، أجاب: "هل عقد اللاعب مؤتمراً صحفياً، وقال ذلك أم ماذا؟"، مُضيفاً: "، لقد كُتبت (الإدعاءات) للتو!، وهذا يعني بالنسبة لي أنها غير موجودة".

وتابع خلال حديثه في مؤتمر صحفي عقب فوز نادي ليفربول على أرسنال بهدفين نظيفين في كأس الاتحاد الإنجليزي، قائلاً: "لم يتصل بي، لقد تحدثنا في الواقع بالفعل، ولكن ليس عن ذلك، لذا لا يوجد ما يمكن قوله عن ذلك حقاً".

وكان جوردان هندرسون قد لعب 19 مباراة مع نادي الاتفاق، الّذي انضم إليه في "ميركاتو" الصيف، قدّم خلالها 5 تمريرات حاسمة.