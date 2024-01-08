نشر الأحد ، 07 يناير / كانون الثاني 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اقتحم أحد المشجعين أرض ملعب الإمارات الذي احتضن مباراة ناديي ليفربول وأرسنال، مساء الأحد، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، للاحتفال مع اللاعبين بهدف فريق "الريدز".

عند الدقيقة 80 وبعد هزّ نادي ليفربول شباك منافسه، انتاب اللاعبين فرحة عارمة، قبل أن يدخل مشجع للمستطيل الأخضر ويشاركهم الاحتفال، إذ عانقهم.

وقام اللاعبان إبراهيما كوناتي وداروين نونيز بضرب رأس المشجع خلال الاحتفال، كما أمسك المدافع الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، بقبعة المشجع ورماها بعيدًا.

وفاز فريق "الريدز" على فريق "الغانرز" بهدفين دون رد، في الدور الثالث من المسابقة.

وسبق أن فاز نادي ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي بواقع 8 مرات، فيما حقق نادي أرسنال اللقب 14 مرة.