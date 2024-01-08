تمريرة حاسمة من ماركو أسينسيو لكيليان مبابي تخطف الأنظار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صنع ماركو أسينسيو، لاعب نادي باريس سان جيرمان، هدفًا لزميله كيليان مبابي بطريقة جميلة للغاية، خلال مواجهة الفريق لنظيره ريفيل، في مواجهة أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات كأس فرنسا هذا الموسم 2024/2023.

وكان أسينسيو قد أحرز هدفًا في الدقيقة 43، وبعد مرور دقيقتين فقط، تسلم اللاعب الكرة داخل منطقة الجزاء ومن اللمسة ذاتها أرسلها على الفور بكعبه إلى مبابي، ليضعها الأخير برأسه في شباك المنافس.

وفي الدقيقة 48 قدم المهاجم الإسباني تمريرة حاسمة أخرى للاعب ذاته، كيليان مبابي، ليساعدان في فوز النادي الباريسي بتسعة أهداف دون مقابل في الأدوار الأولى من المسابقة.

ووصل ماركو أسينسيو (27 عامًا) للمساهمة التهديفية رقم 6 مع نادي باريس سان جيرمان بمختلف مسابقات الموسم الجاري، إذ سجّل 3 أهداف وصنع مثلها.