تدوينة وكيل محمد صلاح تثير تساؤلات حول مستقبل اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار رد رامي عباس، وكيل محمد صلاح، على تدوينة تزعم استعداد النجم المصري للرحيل عن نادي ليفربول الإنجليزي وتفضيله الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإسباني، تساؤلات بين المغرّدين على منصة إكس (تويتر سابقًا) حول مستقبل اللاعب.

وقال رامي عباس ردًا على ناشر التدوينة، التي يعود تاريخها إلى مارس/ آذار 2023: "أنت لا تعرف".

وسبق لوكيل أعمال صلاح وأن رد على التدوينة ذاتها في وقت سابق من العام الماضي، قائلاً: "من أين علمت ذلك، إن لم يكن حتى محمد وأنا ناقشنا هذا؟، أرجوك أخبرنا".

وكان مهاجم "الفراعنة" قد وقع على عقدٍ طويل الأمد مع فريق "الريدز"، في يوليو/ تمّوز 2022.

وانضمّ محمد صلاح (31 عامًا) إلى النادي الإنجليزي الشهير في موسم 2018/2017 قادمًا من نادي روما الإيطالي، وكسر منذ ذلك الحين العديد من الأرقام القياسية وحقق أبرز الألقاب، مثل دوري أبطال أوروبا و الدوري الإنجليزي.

في الموسم الحالي، سجّل النجم المصري 18 هدفًا وقدم 9 تمريرات حاسمة بعد خوضه 27 مباراة مع نادي ليفربول.